McTominay al Cds – “Ci sarò contro l’Atalanta? Ecco cosa posso dirvi. Sullo Scudetto…”

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, dove si è soffermato su vari argomenti. Ecco un primo estratto delle sue dichiarazioni:

“Possibilità di scudetto? Dobbiamo continuare a lavorare normalmente, senza parlare troppo del campionato. Prendiamo una partita alla volta e vedremo come finirà. La mia presenza a Bergamo con l’Atalanta? Non lo so ancora. Ho un problema al tendine che bisogna gestire, non è semplice. Sto dando il massimo per esserci domenica. Come giocatore è dura arrivare al centro sportivo e non poterti allenare con i compagni. Voglio disperatamente giocare, ma deve essere sicuro del mio stato.”