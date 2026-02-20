McTominay al Cds – “Ci sarò contro l’Atalanta? Ecco cosa posso dirvi. Sullo Scudetto…”

Scritto da:
Francesco Napolitano
-

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, dove si è soffermato su vari argomenti. Ecco un primo estratto delle sue dichiarazioni:

“Possibilità di scudetto? Dobbiamo continuare a lavorare normalmente, senza parlare troppo del campionato. Prendiamo una partita alla volta e vedremo come finirà. La mia presenza a Bergamo con l’Atalanta? Non lo so ancora. Ho un problema al tendine che bisogna gestire, non è semplice. Sto dando il massimo per esserci domenica. Come giocatore è dura arrivare al centro sportivo e non poterti allenare con i compagni. Voglio disperatamente giocare, ma deve essere sicuro del mio stato.”

Articolo precedenteAuriemma a Tele A – “Conte fatica con 3 competizioni, ha fatto spendere 240 milioni alla società, poi lascia in panchina vari giocatori…”
Articolo successivoCompagnoni a Radio Marte – “Il Napoli deve guardarsi le spalle, per questo contro l’Atalanta è importante vincere”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE