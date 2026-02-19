Sky – McTominay ancora in dubbio per Napoli-Atalanta. Oggi per lui solo differenziato

Scott McTominay è in dubbio per Atalanta-Napoli, partita in programma domenica 22 febbraio alle ore 15. Per lui, oggi solo allenamento personalizzato. Lo riporta Francesco Modugno, giornalista di Sky. L’ex Manchester United non ha preso parte all’allenamento congiunto con il Portici di ieri. Ora, il numero 8 azzurro punta a ritrovare la migliore condizione, visto che il suo stop, pur non riguardando lesioni, è il frutto di un accumulo di diversa fatica e stress. Si giocasse domani, non sarebbe della gara. Ma, visto che c’è ancora del tempo per valutare, si vedrà. Arrivano dei buoni segnali invece per quanto riguarda la tenuta fisica di André-Frank Zambo Anguissa, seppur non sarà della partita, mentre Kevin De Bruyne è atteso a Napoli nei prossimi giorni. Per il suo rientro invece, bisognerà aspettare la Primavera. È ritornato Billy Gilmour, ma anche lui dovrà ritrovare minutaggio dopo essere appena tornato in campo da uno stop di 3 mesi e mezzo.

