Hojlund a Il Mattino: “Sto disputando una buona stagione, voglio la Champions e il Mondiale. Conte? È un serial winner. La città? Percepisci l’amore dei tifosi ovunque”

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Mattino. Qui, oltre a riferirsi alla prossima sfida contro l’Atalanta sua ex squadra, ha parlato dei suoi primi mesi trascorsi all’ombra del Vesuvio, oltre che del rapporto con allenatore, calciatori e città. Di seguito, le sue dichiarazioni integrali.

Domenica torna a Bergamo, in casa del suo primo amore italiano. Che partita sarà?

«L’Atalanta mi è rimasta nel cuore, ho vissuto una stagione indimenticabile. Ma ora è Napoli che amo. Mi sto godendo quest’anno e sappiamo che ci aspetta una partita importante, sia per noi che per loro. E che noi proveremo a vincere, come ogni partita che giochiamo».



È contento di quello che fino ad adesso ha fatto vedere nel Napoli?

«Credo che stia andando tutto come era nelle previsioni, che la mia sia una buona stagione. Ho giocato parecchie partite, sono stato coinvolto in molti gol e aiutato la squadra in ogni aspetto possibile. Mancano due mesi e mezzo e tredici partite al termine del campionato e continuerò a dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere il traguardo più alto possibile».



Quanto è migliorato con Conte? Ora si sente un attaccante più completo?

«Ho ancora tante cose da imparare e sono certo che Conte è l’allenatore giusto per farmi crescere in tanti aspetti. Come è già successo. È vero, rispetto al Rasmus di agosto sono un calciatore diverso, sto ancora migliorando e, anche se non sono giovanissimo, sono sicuro di avere ancora molti margini. Io ascolto Conte, lavoro tanto con lui in allenamento».



Quanto è importante conquistare un posto in Champions?

«Il Napoli appartiene al club delle grandi squadre. Sappiamo che conquistare la qualificazione alla Champions è importante per noi come squadra e sotto l’aspetto finanziario per la nostra società. Ma sappiamo anche che i tifosi sognano di tornare a giocare quella competizione».



È stato uno choc il mancato accesso ai playoff?

«Ci siamo rimasti male, ma non è stato uno choc, almeno io non lo penso. Perché stavamo attraversando un periodo di difficoltà, dovevamo lottare contro gli infortuni e scendendo in campo ogni 3 giorni. Una esperienza unica nella mia vita: non credo di aver mai giocato 9 volte in 27 giorni. Eppure vengo dalla Premier dove si gioca a un ritmo altissimo».



Quali sono gli attaccanti della Serie A che l’hanno colpita di più?

«Facile dire che il mio preferito è Lukaku, l’ho detto molte volte e non vedo l’ora che torni in campo. Ma penso che David ora stia facendo bene. Poi c’è Lautaro che segna sempre molti gol da molti anni. Domenica ho visto da vicino Malen contro di noi ed è un attaccante particolare, con caratteristiche diverse rispetto alle mie ma è veramente forte».



I difensori che le hanno creato maggiori problemi?

«Bremer e N’Dicka».



Uno le ha messo le mani al collo e l’altro l’ha buttata a terra senza essere punito.

Ride. «Non è facile fare l’arbitro e stare al Var. Bisogna affrontare le cose con maggiore serenità: io dico che il calcio è come la vita dove si può sbagliare. Ma spero che da qui alla fine sbaglino meno quando ci sto di mezzo io».



Come è cambiato il Rasmus di Napoli da quello di Bergamo?

«Ho imparato molto e sono più maturo. Sono più forte fisicamente e il modo in cui gioco è migliorato tanto. Quando ero a Bergamo, ero impaziente, volevo ottenere tutto velocemente. Pressavo tutto il tempo, come se non avessi una seconda possibilità. Ora gestisco meglio le mie energie, Conte mi guida con costanza. Presso sempre forte perché è quello che mi chiede il mister, ma cerco di conservare energie per usarle al momento opportuno».



Cosa deve fare la Serie A per avvicinarsi alla Premier?

«Qui quasi tutti si affidano alla marcatura a uomo mentre in Premier si attacca e contrattacca di continuo (fa il gesto con la mano di chi va avanti e indietro, ndr). Conta chi è più fisico e chi corre di più. In Italia, invece, tutto è più tattico, come posizioni il tuo corpo, come proteggi la palla».



Senza tutti questi infortuni, dove poteva essere il Napoli?

«Chi può dirlo? Ma abbiamo dimostrato di avere comunque molti giocatori all’altezza. Per esempio Vergara, che è una scoperta degli ultimi tempi ma sta facendo molto bene. Ci sono aspetti positivi e negativi: per esempio mi sarebbe piaciuto molto giocare con De Bruyne tutta la stagione, ma il calcio funziona così. Non si può programmare qualcosa prima dell’inizio della stagione. Non posso dirvi dove saremmo ma avrebbe aiutato la squadra avere avuto tutti in salute: ma non so se saremmo ora più vicini all’Inter o tra le sedici migliori d’Europa».

Chi è Antonio Conte?

«Mentalmente fortissimo. Sono affascinato dalla sua mentalità: è appassionato, feroce. Ed è un vincente. Anzi: un serial winner, un vincitore seriale. E se non vince lo capiamo subito che non abbiamo vinto…».



Con chi ha legato nello spogliatoio?

«Siamo un buon gruppo, anche il mio italiano sta migliorando (e lo dice parlando in italiano, ndr). Poi, chiaro, conosco McTominay dai tempi di Manchester, le nostre fidanzate sono amiche. E quindi è più facile fare gruppo. Ma anche con Gilmour, Buekema, Spinazzola e Buongiorno abbiamo creato una grande armonia. Scott mi è stato vicino a Old Trafford nell’ambientarmi, nello spiegarmi le cose del mondo United. E qui ha fatto lo stesso: è sempre al mio fianco, so di poter contare su di lui».



Certo, bell’amico McTominay. Se la sua Danimarca non è ancora al Mondiale è per quel suo gol stellare a Glasgow.

«Lui ha dei colpi straordinari e come me è legatissimo alla sua nazionale. Ora chiaro che io voglio raggiungerlo in America, perché giocare un Mondiale è qualcosa di pazzesco, ma prima dobbiamo qualificarci e sarebbe per me una cosa tristissima e deludente non riuscire a farlo».



Intanto un altro suo amico è sulla strada del Mondiale.

«Vidi proprio con Elmas il sorteggio e nessuno dei due era contento di incontrare l’altro. Io spero di andare avanti, ma se dovessimo perdere contro la Macedonia, spero che alla fine sia lui ad andare negli Stati Uniti».



In Italia lo scudetto è nelle mani dell’Inter?

«39 punti ancora in palio non sono pochi. E secondo me togliere già il Milan dalla corsa sarebbe un errore. Nulla è già scritto nelle stelle, tutto può succedere ancora: perché tutti possono avere ancora gli stessi infortuni che abbiamo avuto noi. Ma l’Inter è molto avanti, ha un buon allenatore e una rosa formidabile».



Com’è giocare con lo scudetto sul petto?

«È speciale, un’emozione grande soprattutto all’inizio, nelle prima partita. Ma non l’ho vinto io e mi piacerebbe giocare con questa maglia e il tricolore sul petto ma con lo scudetto conquistato da me in campo».



Le ha dato fastidio la simulazione di Bastoni?

«Io non voglio dire altro rispetto a quello che è stato detto. Non tocca a me giudicare, io gioco a calcio e so che gli arbitri a volte sbagliano e altre volte ci prendono».



Come va migliorato, a suo avviso, l’utilizzo del Var?

«Purtroppo fino ad adesso io sono stato sfortunato ma io non voglio prendere il posto degli arbitri e non voglio insegnare a loro come fare il mestiere. Io ho la mia opinione, io non sono video assistente, io devo andare avanti e sperare solo che siano più buoni con me».



Copenaghen, Graz, Bergamo, Manchester e ora Napoli. Cosa significa vivere in questa città?

«Non sto al centro ma ho una voglia matta di andare nei vicoli e nel cuore di Napoli ma so che non sarebbe semplice muoversi. Percepisco l’incredibile energia che sprigiona la città, la sento in ogni istante: la sua vitalità e la sua personalità sono in ogni angolo, non solo al Maradona quando giochiamo noi. È una città sottostimata, neppure un poco pericolosa, nonostante tante cose che da lontano si dicono. Ma a me basta fare due passi sulla spiaggia con il mio cane, fare un salto a Sorrento o a Capri, ammirare il mare, per ritrovare il sorriso».



Il piatto preferito?

«La pizza. E quella che mangio dal primo giorno è la margherita. Non amo altro, solo mozzarella e pomodoro».



Quando era piccolo pensava di diventare un calciatore?

«Uno dei primi ricordi è mio padre che nel sottoscala ha creato un campo di calcio per me e per i miei due fratelli gemelli, che ora giocano in Germania. C’erano due porte e noi che tiravamo calci. Ma quando ero bambino non ero il talento più grande che c’era in circolazione. Anzi. Io non penso che a Copenaghen ci fosse chi pensava che avrei spaccato il mondo. Forse per questo mi portavano a fare nuoto, badminton e anche hockey su ghiaccio, volevano capire le mie attitudini. La mia fortuna è aver avuto sempre le persone giuste intorno a me. E che siano state quelle giuste lo dimostra il fatto che sto nel Napoli, il top in Italia, e ho già giocato 300 partite tra i professionisti e sono vicino a 100 gol».



Bei traguardi, a soli 23 anni…

«Io sono una persona che vuole continuare a non guardare indietro, a quello che ho conquistato. Perché non ha senso. Guardo avanti, sempre. Per migliorare e per inseguire nuovi sogni. Io credo di poter diventare ancora più forte di quello che sono adesso, credo nelle mie capacità. Se sono cresciuto così tanto in questi mesi, vuole dire che posso, lavorando sodo, continuare a farlo. Senza pormi dei limiti».



A quanti anni è andato via di casa?

«Non piccolissimo, avevo già 18 anni e sono andato in Austria. Ma non ho mai sentito la lontananza dei miei genitori, nei momenti difficili al mio fianco c’era la mia ragazza, che è ancora adesso è con me».



Sta guardando le Olimpiadi?

«Poco, a me piace soprattutto l’hockey sul ghiaccio. D’altronde, lo sa adesso quanti gradi ci sono a Copenaghen? Meno cinque, non come qui. Quindi giocare sul ghiaccio era anche una cosa normale».



Il suo idolo è sempre Ronaldo?

«Come può non esserlo uno che dice di se stesso di essere il migliore di tutti? La sua “confidence” è unica: siamo diversi, ma mi piace la sua testa, come si pone con gli altri. Ma io non direi mai che sono il migliore. Perché adesso non lo sono. So bene che ce ne sono altri più forti di me nel mio ruolo».



E pensa qualche volta a quello che è successo a Eriksen?

«Lui non ne parla mai volentieri, quando ci vediamo nel ritiro della Danimarca, del problema che ha avuto al cuore. Non ne fa quasi mai riferimento, perché si sente una persona normalissima che vuole essere trattata normalmente».



Una volta andò sotto la curva con un megafono. Lo rifarebbe?

«Se è necessario, certo. Lo feci sotto la curva dei tifosi danesi a Helsinki, sono pronto a farlo sotto la curva dei tifosi napoletani che sono straordinari: anche quando non arriva la vittoria, loro sono pronti a riconoscere l’impegno e sono lì che applaudono la squadra. Non è una cosa banale, non avviene da tutte le parti del mondo».



Cosa le piace del tifo del Maradona?

«Sono tutti tifosi molto appassionati. E quando urlano “the champioooons” fanno venire i brividi. Mi emoziona e spero di risentire quel boato l’anno prossimo».



Che rapporto ha con la sconfitta?

«Se mostriamo carattere e combattiamo, va accettata. Si deve imparare da quei momenti negativi».



E con i gol?

«Sono come il ketchup, quando non esce la salsa sei lì che sbatti per farla uscire, poi all’improvviso esce tutto insieme. Ed è così anche quando non segni per tanto tempo: è una gioia incredibile segnare, ma quando la squadra e l’allenatore credono in te il gol è come un fiore che deve sbocciare, solo questione di tempo».



Chi l’aiuta nei momenti difficili?

«Il ricordo di mia nonna. Prima di entrare in campo le rivolgo una preghiera ovunque lei sia adesso. E sento come se mi aiutasse, mi stesse vicino».



E con i suo fratelli?

«Emil (che gioca nello Schalke 04, ndr) è infortunato e proprio qualche ora fa ho chiesto come si sentisse. E con Oscar (che gioca nell’Eintracht, ndr) la sera ci diamo appuntamento per sfidarci alla playstation. Diventeranno molto forti».



Che rapporti ha con i social?

«Non impazzisco, possono essere noiosi, li devo gestire, ma io lo faccio in maniera ironica. Ho pubblicato dopo il rigore con il Genoa una mia faccia mentre tiravo un sospiro di sollievo che era lo stesso dei milioni di tifosi napoletani. Io li vedo solo come una cosa di divertimento: per me deve esserci sempre una linea di confine tra le cose stupide che non devi dire».



In una sua foto dopo Riad ha spiegato il suo amore per Napoli.

«Sono venuto qui perché volevo vincere dei trofei e aver conquistato la Supercoppa italiana è stata la prova che la mia scelta è stata quella giusta».



Gli obiettivi di Hojlund da qui a maggio?

«Vorrei conquistare il ritorno in Champions e volare in America a giocare il Mondiale».