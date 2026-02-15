Spinazzola: “Speriamo di non subire ancora gravi infortuni, stasera è un punto guadagnato”

Autore della bellissima rete che ha permesso al Napoli di rispondere al primo gol di Malen, il centrocampista del Napoli e della Nazionale, Leonardo Spinazzola, ha commentato la sfida con la Roma davanti ai giornalisti presenti nella sala stampa dello stadio Maradona:

“Ho sentito una piccola fitta, per questo ho chiesto il cambio, ma mi sono fermato in tempo, ora riesco ad ascoltare molto meglio il mio corpo e spero di aver chiesto il cambio al momento giusto. Speriamo anche per Rrahmani…. Questo punto ci farà bene, stasera ci sono stati segnali positivi.

Qualche rimorso oppure è un punto guadagnato? “Siamo stati sotto per due volte, la reazione è stata positiva. La Roma fa un grande calcio ed è in salute, è una squadra difficile da affrontare. Tra le note positive ci sono anche i cambi, che hanno svoltato la partita.

Sul goal. “Ho provato il tiro ed è andata bene, credo ci sia stata una deviazione, non l’ho ancora rivisto. E’ stato un goal importante per andare negli spogliatoi sull’1-1″.

Sulla corsa Champions. “E’ preso per fare calcoli, ci sono ancora tanti punti in palio, il campionato è lungo, ma non molleremo di un centimetro ed ogni domenica lotteremo per i tre punti”.

Due reti subite in ripartenza.. “Quando prendi tanti goal c’è sempre qualche dettaglio da migliorare, sapevamo della loro velocità, sul primo goal di Malen era una situazione che avevamo anche preparato perché lui cerca sempre di anticipare il difensore, ma dal campo è un attimo. Sul secondo goal Wesley ci ha preso alle spalle, conoscevamo la sua velocità ma si tratta davvero di dettagli. Ci portiamo a casa questo punto…”.

Sugli errori arbitrali che stanno caratterizzando il campionato. “Io penso che siamo arrivati ad un punto dove tutti devono prendersi le proprie responsabilità, anche noi calciatori dobbiamo farlo, ma soprattutto l’arbitro in campo dovrebbe farlo. Il VAR serve a dare una mano quando c’è un errore, ma l’arbitro di campo deve avere maggior responsabilità. Ora siamo a metà, chi decide non si sa….”.

Le sensazioni dopo la cena con Gattuso. “E’ stato un incontro piacevole, non abbiamo parlato molto della Nazionale, soprattutto di calcio e delle nostre vite, oltre che delle esperienze del mister e di Buffon. Occasioni del genere sono importanti perché ci fanno sentire la loro vicinanza nei nostri confronti, soprattutto con lo spareggio alle porte…”.