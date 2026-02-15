SKY Sport, Napoli – Roma probabili formazioni: niente McTominay, torna Soulé?

In attesa del big match di Serie A in programma oggi alle 20:45 tra Napoli e Roma, la redazione di SKY Sport anticipa le probabili formazioni delle due squadre. Costretto a rinunciare a McTominay per infortunio, Conte dovrebbe schierare Elmas a fianco a Lobotka a centrocampo: dunque ad affiancare Vergara sulla trequarti dovrebbe esserci Politano con davanti a loro Hojlund come punta. In porta ci sarà Milinkovic-Savic, mentre in difesa Beukema recupera dall’influenza e Buongiorno torna in campo dopo aver saltato la Coppa Italia con il Como: in mezzo a loro c’é Rrahmani. Per quanto riguarda gli esterni, a sinistra ci sarà Spinazzola mentre a destra Gutierrez vince il ballottaggio su Mazzocchi.

Dall’altro lato, Gasperini dovrebbe schierare Soulé dal primo minuto (rientrato in squadra dopo la publagia) che affiancherà Pellegrini sulla trequarti con Malen punta davanti a loro: tuttavia, nel caso l’ex Frosinone non dovesse farcela, spazio a Zaragoza o El Aynaoui. Per il resto non dovrebbero esserci particolari cambi da parte di Gasperini: in porta Svilar, in difesa Mancini, N’Dicka e Ghilardi, a centrocampo Celik, Cristante, Pisilli e Wesley.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Gutierrez; Politano, Vergara; Hojlund. All. Conte

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini