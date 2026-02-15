Napoli – Roma: Ecco gli 11 scelti da Conte e Gasperini

Stasera alle 20:45 ci sarà il big match tra Napoli e Roma che potrebbe decidere o magari ribaltare le sorti del campionato. Con la tanto discussa sconfitta della Juve, i partenopei possono portarsi a 6 punti di vantaggio sui bianconeri e sui giallorossi che vogliono certamente sfruttare l’occasione e cercare di andare a pari punti col Napoli e a +6 dalla Juve.

I partenopei dovranno far ancora a meno di McTominay che resterà ancora ai box dopo l’infortunio col Genoa mentre i giallorossi non avranno a disposizione Dybala mentre Soule parte dalla panchina.

Ecco le formazioni ufficiali di Napoli – Roma:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. All. Conte

Conte conferma l’11 di Genova ma ci sarà Beukema come braccetto di destra al posto dello squalificato Juan Jesus. L’olandese, dopo aver disputato delle buone gare con Genoa e Como, si sta riguadagnando la fiducia del tecnico che lo schiererà dal primo minuto.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.