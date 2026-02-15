Napoli – Parma Primavera 0-1: seconda sconfitta consecutiva per gli Azzurrini

Arriva la seconda sconfitta consecutiva in campionato per il Napoli Primavera di Dario Rocco: dopo il 3-0 contro la Fiorentina, gli Azzurrini perdono in casa 0-1 contro il Parma di Nicola Corrent. Per gli ospiti una vittoria importante visto che rimangono a -1 dalla Roma capolista che oggi ha travolto l’Inter 2-6. I Partenopei, invece, rimangono al quattordicesimo posto in campionato a quota 31 punti ed a +7 sul Cagliari terzultimo.
I primi 45 minuti sono praticamente dominati dal Parma con Pugliese che nega diverse volte la gioia del gol ai Crociati. Le occasioni migliori del Parma capitano ad Alfonso Semedo (due volte) e Balduzzi. Quest’ultimo, poco prima dell’intervallo, segna l’unico gol della partita: lancio in profondità per Cardinali che supera Pugliese prima di servire Balduzzi che, a porta vuota, segna lo 0-1 (38′). Per il Napoli da segnalare solo un tiro di Olivieri ed un colpo di testa di Eletto.
Nella ripresa i padroni di casa cercano di segnare il gol del pareggio, mentre la squadra di Corrent si difende per provare a ripartire in contropiede. Nonostante non arrivino particolari occasioni da gol per il Parma nel secondo tempo, il Napoli non riesce ad approfittarne. Le migliori occasioni della squadra di Rocco capitano a Borriello (conclusione ravvicinata al minuto 53) e De Chiara (tiro da fuori che finisce di poco al lato al minuto 65). A 10 minuti dal novantesimo gli Azzurrini si rendono nuovamente pericolosi con Torre che entra in area di rigore, ma Varali riesce a chiudere.
Torna a perdere in casa, dunque, il Napoli: non accadeva dal 22 novembre 2025 contro il Frosinone (0-2). Per il Parma, invece, continua il sogno Scudetto.