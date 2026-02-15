RILEGGI LIVE MN – Napoli-Roma, Conte in conferenza: “Ai punti abbiamo meritato di vincere noi. Allisson e Giovane arrivati per dare una mano”

Finisce con un pirotecnico 2-2 il match del Maradona tra Napoli e Roma, con gli azzurri che riacciuffano per ben due volte lo scontro diretto Champions grazie all’arcobaleno di Spinazzola e il guizzo del talento brasiliano Allisson Santos. Pericolo scampato per i partenopei, che riescono a tenere la squadra di Gasperini a distanza di sicurezza in classifica, raccogliendo un buon punto in casa, nonostante qualche giocata del talento brasiliano classe 2002 che, soprattutto negli spazi aperti nel finale di partita, avrebbe potuto portare al bottino pieno.

Il tecnico degli azzurri, Antonio Conte, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match: “Abbiamo giocato contro una grande Roma, lotteranno con noi per la Champions, ho detto ai ragazzi che mancano 13 partite e sarà durissima perché il futuro va indirizzato per l’anno prossimo. Dipenderà tutto da noi, ma ai ragazzi posso dire davvero poco. Mi ha fatto piacere il sostegno dei tifosi, lo striscione è stato un gesto molto bello, i tifosi riconoscono che la squadra sta sudando la maglia e questo ci deve dare una spinta in più per il futuro”.

Ai punti abbiamo meritato di vincere noi rispetto alla Roma, questo ci deve dare orgoglio, non molleremo fino alla fine.

Su Allisson. “E’ entrato bene, contro il Como era stato timido come Giovane, sono ragazzi giovani che sono stati catapultati in una realtà completamente diversa, ma stanno entrando nei meccanismi. Anche Giovane oggi ha fatto la sua parte ma devono continuare a lavorare perché abbiamo davvero bisogno d’aiuto. Non possiamo permetterci di far arrivare giocatori che non ci danno una mano avanti”.

Sull’approccio alle partite… “Dobbiamo cercare di migliorare ed essere ancora più bravi a non prenderne. Ricordiamoci che siamo una delle squadre che ha preso più rigori contro, ben 13… Spesso prendiamo goal però contro di noi le squadre tirano poco in porta”.

Allisson e Giovane danno qualche opzione in più in avanti. “Il club ha preso questi due giovani ragazzi per dare qualche opportunità in più sulla trequarti perché Neres si è operato e Lang è andato al Galatasaray. Poi abbiamo scoperto Vergara… Politano invece ha bisogno della fascia, sulla trequarti non mi fa impazzire. Allisson non ha mai giocato titolare allo Sporting, gli piace svariare negli spazi, mentre Giovane è bravo anche ad inserirsi. Sono ragazzi che devono crescere, abbiamo davvero bisogno di loro. Oggi abbiamo anche recuperato Gilmour ed Elmas ha fatto una partita di grande sacrificio, a questi ragazzi vanno fatti i complimenti”.

Sull’infortunio di Rrahmani. “Lo sapremo domani…”.