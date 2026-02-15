    GdS – Buongiorno e Politano tornano dal primo minuto, ballottaggio Gutierrez-Mazzocchi

    Il Napoli si prepara per la partita contro la Roma, in programma questa sera alle 20:45, che può essere decisiva per la lotta per la Champions League. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Conte dovrà rinunciare a McTominay che non ha ancora recuperato dal fastidio al tendine del gluteo. Per quanto riguarda i titolari, Buongiorno torna in campo dopo aver riposato in Coppa Italia contro il Como, Spinazzola prende il posto di Olivera a centrocampo, e Politano affianca Vergara sulla trequarti. Sulla fascia destra, invece, é ballottaggio tra Gutierrez e Mazzocchi: al momento é più probabile che giochi l’ex Girona.

