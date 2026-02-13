SKY – Le probabili formazioni di Napoli-Roma, sensazioni positive per McTominay

Il Napoli si prepara ad affrontare in casa la Roma domenica sera alle 20:45, con l’obiettivo di riscattarsi dall’eliminazione in Coppa Italia contro il Como, e provare a riaprire la lotta Scudetto. Come riportato da SKY Sport, Conte dovrà rinunciare a Juan Jesus per squalifica; al suo posto dovrebbe esserci Beukema (ieri era influenzato) con Buongiorno sul centro sinistra, ma nel caso il centrale olandese non dovesse farcela, spazio ad Olivera. A centrocampo McTominay, che ha riposato per tutta la settimana dopo l’infiammazione al tendine contro il Genoa, sembra pronto per tornare in campo, mentre in attacco dovrebbe esserci sempre Hojlund con Vergara ed Elmas a supporto dietro. Nel frattempo, Politano spera di tornare titolare: in porta ci sarà Milinkovic-Savic.

Per quanto riguarda la Roma, Gasperini recupera Dybala che sarà a supporto di Malen in attacco: rientrano anche Soulé, Robinio Vaz ed Hermoso. Quest’ultimo ha recuperato da un fastidio al polpaccio e potrebbe prendere il posto di Ghilardi nell’11 titolare dei giallorossi domenica sera. Infine, Pisilli e Pellegrini dovrebbero partire dal primo minuto, mentre El Aynaoui, Soulé e Zaragoza dovrebbero partire dalla panchina.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen. All. Gasperini