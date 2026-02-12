UFFICIALE – Serie A, anticipi e posticipi della 27esima giornata. Questo l’orario di Verona-Napoli

La Lega Serie A, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso note le date e gli orari delle partite della ventisettesima giornata di campionato, che cadrà a ridosso dell’ultimo weekend di febbraio e del primo di marzo. Il Napoli, che in questa sfiderà il Verona al Bentegodi, giocherà il giorno sabato 28 febbraio alle ore 18:00. Di seguito, anticipi e posticipi completi.

27/02/2026 Venerdì 20.45 Parma – Cagliari DAZN

28/02/2026 Sabato 15.00 Como – Lecce DAZN

28/02/2026 Sabato 18.00 Verona – Napoli DAZN

28/02/2026 Sabato 20.45 Inter – Genoa DAZN/SKY

01/03/2026 Domenica 12.30 Cremonese – Milan DAZN

01/03/2026 Domenica 15.00 Sassuolo – Atalanta DAZN

01/03/2026 Domenica 18.00 Torino – Lazio DAZN/SKY

01/03/2026 Domenica 20.45 Roma – Juventus DAZN

02/03/2026 Lunedì 18.30 Pisa – Bologna DAZN

02/03/2026 Lunedì 20.45 Udinese – Fiorentina DAZN/SKY