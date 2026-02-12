Napoli-Roma sarà diretta da Colombo di Como. Al Var Abisso

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la venticinquesima giornata di Serie A. In questa, il Napoli sfiderà la Roma il giorno domenica 15 febbraio alle ore 20:45: un big match che si presenta come incandescente. L’incontro, sarà diretto dal signor Andrea Colombo della sezione di Como. Verrà asssistito dai guardalinee Zingarelli e Bercigli, mentre il quarto uomo sarà Marcenaro. Il Var sarà presieduto dal signor Rosario Abisso della sezione di Palermo, e ad assisterlo ci sarà Aureliano.

NAPOLI – ROMA h. 20.45

COLOMBO

ZINGARELLI – BERCIGLI

IV: MARCENARO

VAR: ABISSO

AVAR: AURELIANO