Stavolta la fortuna gira nel verso giusto. Più forti di errori e infortuni

Il Napoli, al netto delle giornate veramente storte – quelle in cui di fatto non scende in campo – resta una squadra viva, difficile da domare. Non si arrende mai e gioca sempre per il risultato pieno. Probabilmente questo è il merito principale di Antonio Conte: aver trasmesso ai calciatori una mentalità vincente.

L’emergenza infortuni non finirà in tempi brevi e accompagnerà gli azzurri per tutta la stagione. Conte ha già aperto alle doverose riflessioni sul mercato: inutile minimizzare, il Napoli ha sbagliato quasi tutte le scelte e, aspetto ancora più preoccupante, ha continuato a farlo anche a gennaio. Grossa attenuante l’imposizione del mercato a saldo zero, ma nemmeno si è provato a intervenire per acquistare il centrocampista che serviva come il pane, confidando nel recupero di Anguissa, ancora lontano dalla migliore condizione. Inutile, poi, ricordare il buco in organico per il vice Di Lorenzo: il capitano si è fatto male e ogni soluzione si è rivelata un semplice adattamento. Il calciomercato non sarà l’unico tema da affrontare a bocce ferme. La gestione delle rotazioni, i ripetuti infortuni e i lunghi e incerti tempi di recupero sono stati i principali freni della stagione azzurra. A prescindere dall’esito della stagione e dalla conferma o meno dell’allenatore, si tratta di errori da non ripetere.