Lucca, possibile frecciatina su Instagram: “Perdona loro, perché non lo sanno”

Lorenzo Lucca ha esordito con la maglia del Nottingham Forest venerdì sera contro il Leeds United in trasferta nell’anticipo della 25a giornata di Premier League. Entrato dalla panchina nel secondo tempo al posto di Igor Jesus (54′), riesce anche a segnare il suo primo gol in Inghilterra con un bel colpo di testa (86′): un gol che, però, non basta per evitare la sconfitta del Nottingham Forest che perde 3-1. Oggi l’ex attaccante del Napoli ha pubblicato un post su Instagram con delle foto di lui nella partita di venerdì sera ed anche una probabile frecciatina alla sua ex squadra, citando Gesù: “Perdona loro, perché non lo sanno“.