Meret: “sarà una partita difficile in un campo ostico. Sul rientro di Rrahmani…”

Ecco le dichiarazioni di Meret ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Genoa – Napoli:

Sui problemi in trasferta: “si riparte dall’atteggiamento messo nell’ultima partita, sarà una partita difficile in un campo ostico contro una squadra in forma”.

Sul suo minutaggio e sull’alternanza con Milinkovic-Savic: “ho già vissuto queste alternanze e sono abituato. Lavoro tutti i giorni per farmi trovare pronto ma la decisione spetta al mister. Ora mi sento bene e farò di tutto per aiutare la squadra”.

Sul rientro di Rrahmani: “è un gran rientro per noi. Ha sempre dimostrato di essere un gran giocatore, è stato fuori per un po’ di partite ma ora è tornato e ci aiuterà.”