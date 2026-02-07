Genoa – Napoli: Ecco le scelte di De Rossi e Conte.

Ecco le formazioni ufficiali di Genoa – Napoli:

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte

Conte conferma la stessa formazione vista contro la Fiorentina. L’unico cambio è Rrahmani che torna titolare al posto di Oliveira mentre in panchina ci sono il neo arrivato Alisson Santos e Milinkovic-Savic appena rientrato dall’infortunio.