Conte: “il Genoa ha ritrovato tanto entusiasmo in casa. Su Lukaku…”

Ecco le dichiarazioni di Conte a Dazn nel pre-partita di Genoa – Napoli:

Sulla partita e su Lukaku: “il Genoa ha ritrovato tanto entusiasmo in casa e sappiamo le difficoltà che incontreremo oggi ma siamo preparati e continueremo a fare quello che facciamo rubando palla e pressando palla. Abbiamo recuperato solo Rrahmani ma abbiamo perso Di Lorenzo che è molto importante dentro e fuori dal campo e voglio una reazione dei ragazzi che nei momenti di difficoltà dobbiamo esaltarci e dare delle risposte. Romelu sta continuando il suo percorso di recupero, ha bisogno di ritrovare ritmo e intensità e bisogna avere pazienza con lui e rispettare i tempi giusti perche è un infortunio grave e speriamo possa essere più a disposizione per poterlo magari usare con Hojlund ma non è ancora il Romelu che conosciamo”.

Sulle dichiarazioni di De Rossi: “di Daniele posso parlare solo bene. E’ un predestinato a livello di panchina, l’ho allenato da giocatore ed è un ragazzo a posto. Farà una grande carriera e mi fa piacere quando vengono riconosciute alcune cose e penso che i calciatori siano le uniche persone attendibili quando va dato un giudizio su qualcuno”.