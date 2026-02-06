Ufficiale – I convocati di De Rossi per il Napoli: ne mancano solo in due

Sono usciti da poco i convocati dell’allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, per la partita al Marassi contro il Napoli in programma domani alle 18. L’ex allenatore della Roma avrà praticamente tutti a disposizione: mancheranno solo Siegrist e Baldanzi.

I convocati:

Amorim Alex 4

Bijlow Justin 16

Colombo Lorenzo 29

Cornet Maxwell 70

Ekhator Jeff 21

Ekuban Caleb 18

Ellertson Mikael 77

Frendrup Morten 32

Leali Nicola 1

Malinovskyi Ruslan 17

Marcandalli Alessandro 27

Martin Aaron 3

Masini Patrizio 73

Messias Junior 10

Norton-Cuffy Brooke 15

Onana Jean 14

Ostigard Leo 5

Otoa Sebastian 34

Sabelli Stefano 20

Sommariva Daniele 39

Vasquez Johan 22

Vitinha Vitor 9

Zatterstrom Nils 13