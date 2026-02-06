Ufficiale – I convocati di De Rossi per il Napoli: ne mancano solo in due

Sono usciti da poco i convocati dell’allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, per la partita al Marassi contro il Napoli in programma domani alle 18. L’ex allenatore della Roma avrà praticamente tutti a disposizione: mancheranno solo Siegrist e Baldanzi.
I convocati:
Amorim Alex 4
Bijlow Justin 16
Colombo Lorenzo 29
Cornet Maxwell 70
Ekhator Jeff 21
Ekuban Caleb 18
Ellertson Mikael 77
Frendrup Morten 32
Leali Nicola 1
Malinovskyi Ruslan 17
Marcandalli Alessandro 27
Martin Aaron 3
Masini Patrizio 73
Messias Junior 10
Norton-Cuffy Brooke 15
Onana Jean 14
Ostigard Leo 5
Otoa Sebastian 34
Sabelli Stefano 20
Sommariva Daniele 39
Vasquez Johan 22
Vitinha Vitor 9
Zatterstrom Nils 13