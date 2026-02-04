Di Lorenzo: “Grazie per i vostri messaggi. Ho giocato per 6 mesi con un problema al piede, mi opererò in accordo con la società”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui rivolge un messaggio ai tifosi. Il numero 22 azzurro si è infortunato nel corso dell’ultima partita di campionato contro la Fiorentina. Gli esami hanno scongiurato una possibile lesione al legamento crociato, svelando che il calciatore ha invece rimediato un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro, che lo terrà fuori per circa un mese e mezzo dai campi di gioco. Nel messaggio, Di Lorenzo ha svelato che negli ultimi sei mesi ha giocato con un problema al piede sinistro che necessita di un intervento chirurgico. Ora, di comune accordo con la Ssc Napoli, ha deciso di sottoporsi ad un’operazione. A confermarlo è la società con una nota condivisa sul proprio sito ufficiale. Di seguito, ecco quanto recita: “In considerazione dei tempi necessari per il completo recupero dall’infortunio al ginocchio sinistro, Giovanni Di Lorenzo, di comune accordo con il club, si sottoporrà nelle prossime ore a intervento chirurgico al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa”.

Qui di seguito, il messaggio pubblicato dal capitano azzurro sul proprio profilo Instagram: “Grazie a tutti per l’affetto che mi avete dimostrato in questi giorni. Dopo il bruttissimo movimento del ginocchio ho pensato al peggio, gli esami poi hanno evidenziato dei traumi importanti ma fortunatamente il crociato ha tenuto. Non tutti lo sanno, ma gli ultimi 6 mesi ho giocato con un problema al piede che necessita di intervento chirurgico, ma non volendo lasciare la squadra in un periodo di difficoltà ho deciso di giocarci sopra, andando anche a peggiorare le cose. La situazione e il dolore sono diventati ormai insostenibili per me e dato lo stop forzato per il ginocchio abbiamo deciso di intervenire sul piede. Farò del mio meglio per rientrare quanto prima e continuare a difendere la nostra amata maglia nelle migliori condizioni possibili. Il vostro capitano!”