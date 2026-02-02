Napoli – Alisson Santos è fatta! Ecco la formula dell’acquisto

La SSC Napoli, tramite i propri profili ufficiali, ha annunciato l’acquisto di Alisson Santos, attaccante dello Sporting Lisbona, ad un’ora dalla chiusura del mercato invernale.

Di seguito, il comunicato del club partenopeo:

“La SSC Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Alisson de Almeida Santos dallo Sporting Clube de Portugal con la formula del prestito con diritto di opzione. Nato il 27 settembre 2002, l’attaccante brasiliano è cresciuto nel settore giovanile del Vitoria. Ha successivamente indossato le maglie del Nàutico, Figueirense e Uniao Leiria. Prelevato nell’estate del 2025 dallo Sporting, ha realizzato tre gol in Champions League contro Kairat, Marsiglia e Athletic Bilbao. Benvenuto, Alisson!“.