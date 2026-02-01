Ritorna la settimana tipo

Ormai la frittata è fatta ; fa rabbia pensare ai soldi persi e al tabellone delle squadre qualificate per i playoff, dove spiccano – oltre a tutte le altre italiane – compagini più che abbordabili come Olympiakos, Bruges e Qarabag .

Pessimo il percorso della squadra azzurra fuori dai confini nazionali , con le trasferte di Amsterdam, Lisbona e Copenaghen difficili non solo da digerire, ma anche da capire e argomentare.

Pazienza: si deve guardare avanti e il Napoli, nonostante sia ormai perennemente incerottato e stanco, contro Chelsea e Fiorentina ha comunque sciorinato prestazioni di carattere e sostanza.

Peccato che la porta avversaria si continui a vedere poco e che senza Rrahmani i gol si subiscano, sempre e comunque.

Ora, volgendo lo sguardo all’aspetto positivo dell’eliminazione, si potranno preparare con un minimo di tranquillità le prossime uscite, a cadenza settimanale, e focalizzarsi al meglio sull’obiettivo principale e necessario: la qualificazione – e i relativi introiti economici – alla prossima Champions League.