Pedullà: “Il Napoli aveva chiuso per Juanlu nella notte, no del Presidente del Siviglia”

Il Napoli é alla ricerca di un terzino destro per sostituire il capitano Giovanni Di Lorenzo che starà fuori sicuramente per diverso tempo dopo il brutto infortunio nella vittoria interna di ieri contro la Fiorentina. Tra i diversi nomi spunta anche quello di Juanlu Sanchez del Siviglia che, come sappiamo, il club Partenopeo provò a prendere nell’ultima finestra di mercato estiva.

Spunta anche un clamoroso retroscena rivelato dal giornalista di SportItalia, Alfredo Pedullà: secondo il giornalista siciliano, il Napoli aveva chiuso per un arrivo in prestito oneroso con diritto di riscatto (che sarebbe diventato obbligo) di Juanlu. Tuttavia, questa mattina é arrivato il no da parte del Presidente del Siviglia.