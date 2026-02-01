Di Marzio – Scambio di documenti in corso per Alisson Santos. I dettagli

Dopo le cessioni di Lang, Lucca e Marianucci e l’arrivo di Giovane, il Napoli si prepara ad affondare un altro colpo per allungare ancora di più la propria rosa che è ormai decimata dai tantissimi infortuni.

Infatti le assenze dei vari De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Rrahmani, Politano, Neres, Milinkovic-Savic e ora anche Di Lorenzo pesano molto sia sul piano fisico che su quello morale in quanto maggior parte degli indisponibili sono dei leader indiscussi della rosa campione d’Italia.

Nonostante le difficoltà e il mercato a tasso zero imposto alla società partenopea, il ds Manna continua a muoversi per aiutare Conte e, come riportato da Gianluca Di Marzio,Alisson Santos sarà presto un nuovo giocatore del Napoli. Gli azzurri hanno infatti da poco chiuso lo scambio di documenti con lo Sporting Lisbona. Il classe 2002 arriva in prestito per 3 milioni di euro con diritto di riscatto a 15 milioni di euro.