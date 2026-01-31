    Napoli – Fiorentina: Ecco le formazioni ufficiali

    Formazioni ufficiali Napoli - Fiorentina
    Formazioni ufficiali di Napoli – Fiorentina:

    NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte

    Dopo l’eliminazione dalla Champions League, Conte schiera ancora una volta gli stessi 11 visti nelle ultime partite. Gli infortunati continuano a non recuperare e ciò limita sicuramente le scelte del tecnico leccese che è obbligato a schierare sempre gli stessi giocatori ormai stremati a causa della continua titolarità che dura ormai da due mesi.

    FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Fabbian, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli

