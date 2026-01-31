Conte: “la gara col Chelsea è stata positiva ma c’è rammarico e delusione per l’eliminazione. Su Lukaku…”

Ecco le dichiarazioni di Conte a Dazn nel pre-partita di Napoli – Fiorentina:

Sul livello emotivo dopo l’eliminazione in Champions: “la gara è stata positiva ma c’è rammarico e delusione per l’eliminazione ma allo stesso tempo bisogna avere la consapevolezza di essere sulla strada giusta a livello europeo e potremo toglierci tante soddisfazioni. Siamo sfortunati perche abbiamo tante defezioni ma si potrà fare meglio”.

Su Lukaku: “ha giocato 19 minuti in due partite, sta recuperando e sta accelerando. Noi dobbiamo avere pazienza e cercare di mettere delle amichevoli in settimana per farlo tornare in forma ma sappiamo quanto lui sia importante sia come calciatore che come ragazzo nello spogliatoio e ci auguriamo possa migliorare e che rientri anche qualcun’altro”.