Buongiorno: “Dobbiamo affrontare la partita con entusiasmo. Sugli obbiettivi di questa stagione…”

    Ecco le dichiarazioni di Buongiorno ai microfoni di Dazn nel pre partita di Napoli – Fiorentina

    Sull’eliminazione dalla Champions League e sulla partita di oggi: “l’umore deve essere sempre alto. Dobbiamo affrontare la partita con entusiasmo l’abbiamo preparata col mister ma non dobbiamo farci abbattere e dobbiamo pensare ad oggi e alle partite che verranno”.

    Sugli obiettivi della stagione: “guarderemo partita dopo partita e vedremo cosa riusciremo a fare”.

    Sulla sua stagione: “quando entro in campo cerco di dare il massimo e penso che in una stagione possano esserci degli alti e bassi. Basta continuare a lavorare e migliorarsi”.

