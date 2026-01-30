Ufficiale – I convocati di Vanoli per il Napoli: rientra Kean

Sono usciti da poco i convocati dell’allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, per la trasferta di domani sera contro il Napoli, al Maradona, in programma alle 18. Il tecnico lombardo ritrova Kean che rientra dopo l’infortunio alla caviglia: rientra anche Parisi dopo l’infortunio al bicipite femorale, mentre Piccoli recupera dal problema agli adduttori subito nella partita di Coppa Italia contro il Como martedì sera.

I convocati:

62. Balbo

4. Brescianini

53. Christensen

15. Comuzzo

2. Dodo

43. De Gea

80. Fabbian

44. Fagioli

22. Fazzini

29. Fortini

21. Gosens

10. Gudmundsson

17. Harrison

20. Kean

60. Kouadio

1. Lezzerini

8. Mandragora

27. Ndour

65. Parisi

91. Piccoli

5. Pongracic

6. Ranieri

19. Solomon

