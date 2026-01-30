Ufficiale – I convocati di Vanoli per il Napoli: rientra Kean

Sono usciti da poco i convocati dell’allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, per la trasferta di domani sera contro il Napoli, al Maradona, in programma alle 18. Il tecnico lombardo ritrova Kean che rientra dopo l’infortunio alla caviglia: rientra anche Parisi dopo l’infortunio al bicipite femorale, mentre Piccoli recupera dal problema agli adduttori subito nella partita di Coppa Italia contro il Como martedì sera.
I convocati:
62. Balbo
4. Brescianini
53. Christensen
15. Comuzzo
2. Dodo
43. De Gea
80. Fabbian
44. Fagioli
22. Fazzini
29. Fortini
21. Gosens
10. Gudmundsson
17. Harrison
20. Kean
60. Kouadio
1. Lezzerini
8. Mandragora
27. Ndour
65. Parisi
91. Piccoli
5. Pongracic
6. Ranieri
19. Solomon