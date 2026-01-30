Sky, Di Marzio – “Roma, scatto per Sulemana. E il Napoli tiene vive altre due piste”

Arrivano importanti novità di mercato riportate da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport. Infatti, secondo quanto riportato sul suo sito ufficiale, la ROma avrebbe sorpassato il Napoli nella corsa per Kamaldeen Sulemana, esterno dell’Atalanta, offrendo un prestito con obbligo di riscatto. Il Napoli, che può solo offrire prestito con diritto, potrebbe virare su Alisson Santos o su Raheem Sterling.

“Scatto della Roma per Kamaldeen Sulemana: i giallorossi hanno offerto un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, legate al numero di presenze e alla qualificazione in Champions League. Il futuro dell’ex Southampton è legato a quello di Ademola Lookman: l’Atalanta non vorrebbe privarsi di entrambi i giocatori. Su Sulemana resta anche il Napoli, che potrebbe offrire solo un prestito con diritto di riscatto e per questo tiene vive anche altre soluzioni possibili. Tra queste c’è sempre quella che porta ad Alisson Santos dello Sporting Lisbona, ma anche quella relativa a Sterling, rimasto svincolato dopo la fine dell’esperienza con il Chelsea.”