Di Marzio: “Il Napoli vuole chiudere per Alisson Santos domani”

Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Napoli vuole chiudere domani per l’ala brasiliana dello Sporting Lisbona, Alisson Santos. Il club Partenopeo sta impostando la trattativa sulla base di un prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto a 15 milioni di euro. Arrivato nell’ultima finestra di mercato estiva, Alisson Santos ha giocato finora 30 partite con la maglia dello Sporting Lisbona tra tutte le competizioni, andando a segno 3 volte (tutti e tre gol sono arrivati in Champions League) e fornendo 2 assist.

