Sky – Napoli, per la fascia piace Holm. Possibile scambio con il Bologna. La situazione

Tra i calciatori seguiti dal Napoli per rinforzare le fasce, oltre i giù noti Juanlu e Fortini, c’è anche Emil Holm del Bologna. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, ci sarebbe sul tavolo uno scambio tra le due società, con Pasquale Mazzocchi che farebbe il percorso inverso. Manca ancora l’apertura di tutte le parti, ma la pista è da seguire. Il calciatore, laterale svedese di grande fisico e corsa, è a quota un gol e 4 assist in questa stagione con la maglia dei rossoblù.