Manna: “combattiamo e viviamo con un momento complicato da tanto tempo. Su Giovane…”

Ecco le dichiarazioni del ds Manna a Dazn nel pre partita di Juve – Napoli:

Sulle difficoltà del Napoli: “combattiamo e viviamo con un momento complicato da tanto tempo. Oggi siamo al minimo storico ma non c’è bisogno di fare faccia a faccia con nessuno. Sappiamo le condizioni in cui ci troviamo ma faremo vedere il nostro valore in campo.

Su Giovane: “è un calciatore interessante e di prospettiva che abbiamo seguito tanto. Può portare spensieratezza e libertà mentale che al gruppo serve e penso che il mister potrà farci un bel lavoro”.

Sul mercato: “se avessimo potuto avremo fatto mote altre cose. Facciamo il possibile per aiutare questo gruppo”.

Su Lukaku: “Romelu è stato fermo per tanto e non aspettiamoci prestazioni importanti da subito ma il suo apporto sul grupo è fondamentale, l’allenatore lo monitora continuamente e saprà lui se schierarlo o meno”.