Sky Sport – Giovane ha firmato il contratto col Napoli. I dettagli

Dopo aver concluso le uscite dei deludenti Lang e Lucca, il Napoli ha chiuso il primo affare in entrata di questa sessione di mercato invernale che è però fortemente influenzata dal tasso zero imposto alla società partenopea.

Infatti, come riportato da Sky Sport, Giovane ha concluso con successo le visite mediche svoltesi a Milano. Il brasiliano ha appena firmato il contratto che lo legherà al Napoli e raggiungerà la squadra a Torino e sarà subito a disposizione di Mister Conte. Ora manca solo l’ufficialità ma il brasiliano è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Napoli.