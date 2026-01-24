Calciomercato – Ufficiale l’arrivo di Giovane. C’è il tweet di Adl

Dopo le cessioni di Lang e Lucca che hanno di gran lunga deluso le aspettative in maglia azzurra, il Napoli nonostante il mercato a tasso zero, chiude la prima operazione in entrata.

Infatti il presidente De Laurentiis ha da poco annunciato con il suo consueto tweet presidenziale l’arrivo di Giovane dal Verona. Il brasiliano ha effettuato oggi stesso le visite mediche a Milano ed è già arrivato a Torino per unirsi alla squadra alla vigilia di Juve – Napoli.

L’operazione si chiude intorno a un pacchetto complessivo di 20 milioni di euro diventando così la terza cessione più ricca nella storia dell’Hellas Verona. Il calciatore percepirà uno stipendio di 1,2 milioni di euro all’anno con un contratto quinquennale.