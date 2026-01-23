UFFICIALE – Noa Lang ceduto in prestito al Galatasaray: ecco l’annuncio

La SSC Napoli, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito e profili social, ha annunciato la cessione in prestito dell’attaccante Noa Lang al Galatasaray.

Arrivato dal PSV Eindhoven nell’ultima finestra di mercato estiva, l’ala sinistra classe 99 ha giocato 27 partite in totale per il Napoli tra tutte le competizioni, fornendo in totale 2 assist. Il suo unico gol é arrivato nella partita di Serie A tra Napoli e Atalanta il 22 novembre 2025, vinta per 3-1 dai Partenopei. Di seguito, ecco il comunicato del Napoli:

“La SSC Napoli comunica di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Noa Noëll Lang al Galatasaray con la formula del prestito con diritto di opzione.

Il 23 agosto 2025 il suo debutto in maglia azzurra in occasione della vittoria esterna contro il Sassuolo. Sigla la sua prima rete il 22 novembre, nel match vinto 3-1 al cospetto dell’Atalanta. Ha disputato 27 presenze, vincendo la Supercoppa Italiana il 22 dicembre.

In bocca al lupo, Noa“.