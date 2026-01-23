Napoli, chi è Giovane? Ecco i dettagli in merito al nuovo asso di Antonio Conte

Il Napoli ha piazzato il suo primo colpo di mercato. Si tratta di Giovane Nascimento, in arrivo dal Verona per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra importante, che testimonia la crescita esponenziale avuta dal giocatore brasiliano negli ultimi mesi. Infatti, il suo passato prima dell’approdo in Italia era tutt’altro che entusiasmante: in Brasile, al Corinthians, poche presenze e solo 2 gol in due anni. Il suo arrivo a Verona aveva lasciato qualche dubbio proprio per questi numeri sicuramente non incoraggianti, ma che il ragazzo ha da subito smentito a suon di giocate e prestazioni di alto livello. L’attaccante ha sin qui messo a referto 3 gol e 4 assist in 21 presenze, e diversi club europei ed italiani avevano incominciato a seguirlo con attenzione, tra cui l’Inter e la Lazio. L’assalto improvviso del Napoli ha permesso di sbaragliare la concorrenza, dando nelle mani di Antonio Conte un giocatore che ama avere la palla, puntare l’avversario con forza a e convinzione, accentrandosi spesso in mezzo al campo per tentare la conclusione in porta. Coraggioso e intraprendente, Giovane è sicuramente un profilo che per caratteristiche può dare qualcosa al Napoli, carente proprio nella creatività e nella capacità di saltare l’uomo spesso, dato anche l’infortunio di David Neres.

Noi possiamo solo fargli un grande in bocca al lupo, con la speranza che possa dare una grande mano al Napoli.