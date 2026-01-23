Il Mattino – “Napoli, piove sul bagnato: l’infortunio di Neres è serissimo, ecco i tempi di recupero”

Non c’è pace in casa Napoli in merito agli infortuni. A tutti i giocatori fermi ai box da diverso tempo, si deve aggiungere anche David Neres, la cui gestione post uscita contro la Lazio farà sicuramente discutere. Infatti, il brasiliano entrò contro il Parma, per poi uscire di nuovo a causa del dolore che il giocatore non riusciva a sopportare. Il timore è quello di un possibile interessamento del tendine d’achille, che poterebbe l’esterno brasiliano a rimanere ai box per almeno 3 mesi. All’interno della società si respira ormai rassegnazione, per quella che sembra essere ormai diventata una maledizione. A riportarlo è l’edizione odierna de il Mattino.