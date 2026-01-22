Di Marzio – Il Napoli avanza per Giovane, gli azzurri puntano a chiudere in serata

Il Napoli punta con decisione Giovane del Verona, e come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X vogliono muovere passi decisivi già in serata per chiudere definitivamente l’operazione con gli scaligeri. Gli azzurri stanno proprio in questi minuti trovando con la squadra gialloblu la formula giusta per far trasferire il brasiliano sotto l’ombra del Vesuvio, battendo la Lazio che era molto forte sul giocatore. La squadra di Antonio Conte ha bisogno di due esterni d’attacco soprattutto perché l’infortunio di David Neres si é rivelato più serio del previsto.