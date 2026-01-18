Di Marzio: Lang e Lucca sempre più lontani da Napoli. Ecco dove andranno

Dopo un inizio di stagione molto deludente, Lang e Lucca hanno continuato a non convincere Conte e sono stati messi sempre di più ai margini delle gerarchie del Napoli. Oltre alle loro prestazioni non ha mai convinto il loro atteggiamento in campo e forse proprio questo ha constatato la bocciatura da parte di Conte.

Infatti, come riporta Gianluca Di Marzio, i due ex Ajax sono pronti a lasciare Napoli. L’olandese è infatti sempre più vicino all’approdo al Galatasaray mentre per Lucca c’è un accordo tra la dirigenza partenopea e il Nottingham Forest ma bisogna avere l’ok definitivo del giocatore. Le loro cessioni, a causa del mercato a tasso zero, potranno poi sbloccare gli eventuali arrivi di Sterling e En-Nesyri.