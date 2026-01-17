Napoli – Sassuolo: Vergara parte titolare. Out Politano e Buongiorno

Ecco le formazioni ufficiali di Napoli – Sassuolo:

Napoli (3-4-3): Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Elmas. All. Conte

I partenopei scenderanno con lo stesso 11 visto domenica scorsa contro l’Inter. Tuttavia sarà lasciato in panchina Politano che darà spazio a Vergara che avrà una grande chance per entrare definitivamente nelle gerarchie di Conte.

Tornano Juan Jesus e Beukema che hanno riposato col Parma mentre Lang, sempre più lontano da Napoli, partirà dalla panchina dopo la brutta prestazione di mercoledì. Confermato ancora Elmas che è sempre più cruciale per Conte mentre sulle fasce torna Spinazzola titolare a sinistra con Di Lorenzo a destra. Out Neres a scopo precauzionale.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Vranckx; Fadera, Pinamonti, Laurientè. All. Grosso