Elmas: “abbiamo perso tanti punti, siamo stati sfortunati e poco cattivi. Su Vergara…”

Ecco le dichiarazioni di Elmas a Dazn nel pre-partita di Napoli – Sassuolo:

Sui punti persi contro squadre alle portata: “abbiamo perso tanti punti, siamo stati sfortunati e poco cattivi. Abbiamo il gioco ma abbiamo creato poco e sappiamo che dobbiamo segnare”

Sulla sua nuova versione: “sono cresciuto molto e capisco meglio il calcio. “Cerco di fare bene e vediamo come va”

Sulla sua leadership e su Vergara: “non sono un leader e non voglio parlare ma crediamo in Antonio, è forte ed è per questo che sta giocando”.