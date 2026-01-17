    Elmas: “abbiamo perso tanti punti, siamo stati sfortunati e poco cattivi. Su Vergara…”

    Scritto da:
    Marco Vitiello
    -
    SOCIAL - Elmas dopo la vittoria: "Un altro con questa maglia"

    Ecco le dichiarazioni di Elmas a Dazn nel pre-partita di Napoli – Sassuolo:

    Sui punti persi contro squadre alle portata: “abbiamo perso tanti punti, siamo stati sfortunati e poco cattivi. Abbiamo il gioco ma abbiamo creato poco e sappiamo che dobbiamo segnare”

    Sulla sua nuova versione: “sono cresciuto molto e capisco meglio il calcio. “Cerco di fare bene e vediamo come va”

    Sulla sua leadership e su Vergara: “non sono un leader e non voglio parlare ma crediamo in Antonio, è forte ed è per questo che sta giocando”.

    Articolo precedenteLE FORMAZIONI UFFICIALI – Napoli vs Sassuolo
    Articolo successivoLipani: “Il Maradona è un bello stadio. Su Lobotka…”

    ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE