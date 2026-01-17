Conte: “ho detto ai ragazzi che bisogna vincere la partita. Sugli infortunati…”

Ecco le dichiarazioni di Conte nel pre-partita di Napoli – Sassuolo a Dazn:

Sulle assenze: “dovete chiedere al settore medico qual’è il punto della situazione. Non abbiamo informazioni e se Neres non c’è è perchè non sta bene. Aspettiamo fiduciosi su tutti”.

Sui punti persi nelle ultime partite e cos’ha detto alla squadra: “ho detto ai ragazzi che bisogna vincere la partita e so state due partite diverse. Col Verona abbiamo rimontato mentre col Parma non abbiamo colto le nostre occasioni ed era importante vincere”.

Quanto influenza la vittoria dell’Inter: “dobbiamo pensare a noi stessi e ottimizzare le nostre risorse. Bisogna indirizzare le cose dove possiamo”.