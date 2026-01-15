Romano – Lang, c’è anche il Fulham ma il Napoli vuole una cessione a titolo definitivo. Lucca via? Nessun discorso decollato, così come per En-Nesyri

C’è anche il Fulham su Noa Lang. Ne parla il giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube. Secondo quanto riportato, il Napoli non ha chiuso alla cessione dell’esterno olandese. Vuole però che una sua partenza avvenga a titolo definitivo. Per quanto riguarda Lorenzo Lucca invece, non ci sono trattative ben avviate. Al momento, si tratta solo di discorsi come altri. Stesso per En-Nesyri, offerto dal Fenerbahce agli azzurri. Di seguito, le sue parole.

“Per Lang non c’è solo il Fulham, c’è anche un altro club di metà classifica in Premier, così come in Turchia. Il Napoli non ha detto a questi club che il calciatore sia incedibile, ma vuole una cessione a titolo definitivo. Altrimenti lo terrà con sé, almeno ad oggi. Poi va accontentato il calciatore. Lucca? C’è una squadra diversa al giorno, a volte si parla di Arabia, altri di Turchia, di Portogallo, si tornerà anche sull’Italia verso la fine del mercato. Ad oggi, gli interessi sono ipotesi di lavoro. Il Benfica ci ha lavorato ma non può accontentare il Napoli sul riscatto. Sono idee, ma di questo tipo ce ne sono tante. Ad oggi non c’è nulla di imminente. En-Nesyri? È un discorso simile a quello di Lucca, è stato offerto ovunque, è un’opportunità di mercato. È stato proposto all’Everton per dire, ma il Fenerbahce cerca un club che possa pagare il suo stipendio e dare garanzie su un riscatto estivo. Il club turco vuole cederlo, e nei buoni rapporti che la società ha con il Napoli è arrivata la proposta. Vedremo cosa faranno gli azzurri”.