Di Marzio – David Neres ha recuperato dal problema alla caviglia che aveva accusato nuovamente ieri, ci sarà con il Sassuolo

    Buone notizie arrivano dall’infermeria per il tecnico del Napoli Antonio Conte, che nella sfida di sabato sera alle 18 contro il Sassuolo potrà contare nuovamente su David Neres. Il brasiliano ex Ajax e Benfica ieri sera contro il Parma é entrato solo per mezz’ora, uscendo al 90’ minuto per far spazio a Lucca a causa di un nuovo dolore alla caviglia. Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X l’ala destra è fuori dal 4 gennaio dopo aver rimediato l’infortunio contro la Lazio e dopo il lavoro ulteriore svolto nel post partita contro i ducali ha dato sensazioni positive allo staff tecnico azzurro.

