Serie A, anticipi e posticipi di 23esima, 24esima giornata e dei quarti di finale di Coppa Italia. Il Napoli in campo due volte di sabato

Elia Falco
SSC Napoli, stemma, fonte foto: www.sscnapoli.it

La Lega Serie A, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso note le date e gli orari della 23esima e della 24esima giornata di campionato, oltre che dei quarti di finale di Coppa Italia. In queste, il Napoli giocherà contro la Fiorentina al Maradona e contro il Genoa a Marassi. La prima, è stata programmata per il giorno sabato 31 gennaio alle ore 18:00, mentre la seconda il giorno sabato 7 febbraio sempre alle ore 18:00. Invece, per quanto riguarda la gara dei quarti di finale di Coppa Italia, che vedrà gli azzurri affrontare la vincente di Fiorentina-Como, si giocherà il giorno martedì 10 febbraio alle ore 21.

GIORNATAPARTITADATA
23esimaNapoli-FiorentinaSabato 31 gennaio ore 18:00
24esimaGenoa-NapoliSabato 7 febbraio ore 18:00
Coppa Italia quarti di finaleNapoli/Fiorentina-ComoMartedì 10 febbraio ore 21:00
