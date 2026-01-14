Serie A, anticipi e posticipi di 23esima, 24esima giornata e dei quarti di finale di Coppa Italia. Il Napoli in campo due volte di sabato

La Lega Serie A, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso note le date e gli orari della 23esima e della 24esima giornata di campionato, oltre che dei quarti di finale di Coppa Italia. In queste, il Napoli giocherà contro la Fiorentina al Maradona e contro il Genoa a Marassi. La prima, è stata programmata per il giorno sabato 31 gennaio alle ore 18:00, mentre la seconda il giorno sabato 7 febbraio sempre alle ore 18:00. Invece, per quanto riguarda la gara dei quarti di finale di Coppa Italia, che vedrà gli azzurri affrontare la vincente di Fiorentina-Como, si giocherà il giorno martedì 10 febbraio alle ore 21.

GIORNATA PARTITA DATA 23esima Napoli-Fiorentina Sabato 31 gennaio ore 18:00 24esima Genoa-Napoli Sabato 7 febbraio ore 18:00 Coppa Italia quarti di finale Napoli/Fiorentina-Como Martedì 10 febbraio ore 21:00