Ufficiale – Squalifica Conte: due giornate e multa da 15mila euro

E’ arrivata la decisione del Giudice Sportivo in merito alla squalifica di Antonio Conte in Inter-Napoli. L’allenatore azzurro ha rimediato due giornate di squalifica, salterà dunque Parma e Sassuolo e tornerà in panchina contro la Juventus. Insieme alla squalifica, per Conte anche un’ammenda da 15mila euro.

Il comunicato: Squalifica due giornate e ammenda di 15mila euro ad Antonio Conte: “Per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all’intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale; per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale“.