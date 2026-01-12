Gazzetta – Napoli, McTominay sontuoso: lo scozzese domina a centrocampo

La Gazzetta dello Sport sottolinea la grande prova di Scott McTominay, protagonista assoluto nella sfida contro l’Inter: “Due colpi da rapinatore d’area, da centravanti navigato. Perché in fondo, dopo un anno e mezzo in Italia, forse nessuno ha ancora chiaro il ruolo migliore per lui. Semplicemente per Scott McTominay è un giocatore totale, che probabilmente farebbe bene anche in porta qualora servisse. Lo vedi ovunque, di spada e di fioretto. A contrastare e a rubare palloni, a cucire nello stretto, ad aprire il campo con sventagliate millimetriche. Muscoli e centimetri che spostano montagne. E che fanno saltare di gioia il popolo napoletano: il Napoli resta in scia, non molla di un millimetro perché ha lo spirito del suo condottiero in panchina e del Braveheart in mezzo al campo. Scott domina la scena, trascina i compagni e tiene vivo l’obiettivo più grande per il Napoli. Quel tricolore che lo ha fatto impazzire di gioia lo scorso maggio e che Scott vorrebbe vincere ancora, per sentire l’effetto che fa”.