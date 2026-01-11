SKY, Di Lorenzo: “Il pari risultato giusto, siamo stati bravi. Conte? A fine gara ci ha detto una cosa”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro l‘Inter, terminata 2-2. Ecco le sue parole:

“Per tutto quello che è successo credo che il pari sia il risultato giusto, è stata una gara di carattere mentale, siamo passati in svantaggio due volte e abbiamo rimontato ed è quello che ci chiede sempre il mister, è positivo come cosa. Torniamo da questa gara in positivo, Conte? Negli spogliatoi ha parlato, era felice della prestazione del gruppo e va bene così.

Avevamo organizzato questo tipo di gara, sapevamo che avrebbero spinto forte e come quasi sempre accade, sono riusciti a segnare subito, ma noi siamo stati bravi a restare in gara”.