Inter – Napoli: Ecco le scelte di Chivu e Conte per il big match di stasera

Ecco le formazioni ufficiali di Inter – Napoli:
Inter (3-5-2): Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Thuram, Lautaro. All. Chivu
Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic, Beukema, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte
I partenopei si affidano dunque a Beukema che contro ogni previsione giocherà in coppia con Rrahmani e Juan Jesus mente Buongiorno, ancora non in gran forma, torna in panchina. A destra confermata l’asse Di Lorenzo – Politano a causa dell’assenza di Neres. Confermati Hojlund al centro ed Elmas a sinistra con Lang che siederà in panchina dopo la brutta prestazione di giovedì con l’Hellas Verona.