DAZN – Stellini: “Rigore? Passerei oltre! Pareggio meritato, ecco perchè non parla Conte”

Cristian Stellini, vice allenatore del Napoli, si è presentato ai microfoni di Dazn al posto di Antonio Conte. Ecco le dichiarazioni rilasciate al termine della gara contro l’Inter:

“Conte non è qui perchè anche altre volte dopo delle espulsioni preferisce non rilasciare dichiarazioni, il rigore? Non approfondirei e andrei oltre. Rimontare due volte una squadra come l’Inter, a San Siro, non è semplice per nessuno. Penso che la squadra ha assolutamente meritato il pari.

Hojlund? Vogliamo formare insieme un attaccante completo, davanti ha molta strada da percorrere, ma ci sta regalando tante soddisfazioni”.