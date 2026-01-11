DAZN – Politano: “Inter squadra forte, gara molto importante ma non decisiva”

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha rilasciato delle parole ai microfoni di Dazn nel pre partita della sfida importantissima contro l’Inter. Ecco le sue parole:

“C’è bisogno di andare forte perchè l’Inter è una squadra forte, loro spingono molto a sinistra, noi a destra non siamo da meno. Credo sarà una gara di scontri, chi ne vincerà di più porterà i 3 punti a casa.

Bisognerà sfruttare il possesso palla, non dobbiamo farli palleggiare. Se andiamo a giocare nella loro metà campo sono molto bravi, dobbiamo cercare di tenere di più il pallone.

La gara è molto importante, ma non decisiva come lo scorso anno, era quasi a fine campionato. Quest’anno ci sono ancora tante gare da disputare, oggi ciò che conta è non perdere, pensiamo di giocarla nel modo giusto, non pensiamo a perdere ma a vincere”.